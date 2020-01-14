Важно, чтобы власти обеспечили тщательное и прозрачное расследование крушения украинского самолета, - ООН

Расследование катастрофы самолета компании "Международных авиалиний Украины" под Тегераном должно быть прозрачным и проходить с участием затронутых трагедией стран. Об этом заявил 13 января на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"Обратили внимание на объявление Исламской Республики Иран о том, что украинский самолет непреднамеренно был сбит иранскими ВВС", - сказал он.

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"Крайне важно, чтобы власти обеспечили тщательное и прозрачное расследование произошедшего трагического инцидента", - отметил Стефан Дюжаррик.

Он также напомнил, что в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации расследование должно проходить при участии стран, чьи граждане погибли в катастрофе.

Такое участие уже обеспечено для группы украинских экспертов. А также все канадские специалисты и дипломаты, которые должны принять участие в расследовании катастрофы и оказывать помощь родственникам погибших, получили иранские визы.

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань на своей странице в Twitter 13 января написал: "Все визы получены. Команда [специалистов и дипломатов. - Ред.] в полном составе прибудет в Тегеран позже сегодня".

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В канадскую оперативную группу, которая прибыла в Анкару для получения иранских виз, вошли 10 дипломатов и два представителя канадского Совета по безопасности на транспорте.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.