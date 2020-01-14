Отмена адвокатской монополии лишит граждан права на профессиональную защиту, - замглавы Национальной ассоциации адвокатов Гвоздий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной ассоциации адвокатов Украины, об этом заявил замглавы ассоциации Валентин Гвоздий.

Речь идет о законопроекте №1013, который вносит изменения в Конституцию и отменяет исключительное право адвокатов на представительство. Он внесен в проект повестки дня парламента во вторник, 14 января, для предварительного одобрения.

"Национальная ассоциация адвокатов неоднократно, в том числе в Конституционном суде, отстаивала право граждан на профессиональную защиту. После принятия законопроекта № 1013 граждан Украины в судах будут защищать неквалифицированные любители, которые, как правило, не только не имеют профессиональной юридического образования, но и не имеют представления о системе и средствах украинского права, а лицо, которое обманчивым путем под предлогом оказания услуг правовой защиты вытянула с пенсионера, многодетной матери, лица с инвалидностью средства и исчезла, нельзя будет привлечь к ответственности", - отметил он.

Он добавил, что "предлагаемые изменения противоречат Конституции Украины и грубо нарушают права человека, ведь в самой Конституции, в статье 131-2 указано, что для оказания профессиональной юридической помощи в Украине действует адвокатура. В действующем законодательстве предусмотрены абсолютно действенные и эффективные механизмы и инструменты обеспечения этого права, в том числе за счет государственного бюджета - для уязвимых групп граждан".

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По его словам, такие изменения рискуют уничтожить вообще систему правосудия в Украине. Гвоздий от имени адвокатуры Украины призывает народных депутатов очень взвешенно отнестись к законопроекту №1013.

"Напомню, 5 судей Конституционного суда высказали отдельные мнения относительно этой законодательной инициативы. Это свидетельствует о том, что такие изменения в Основной закон является во многом преждевременными и нелогичными. Лишь 3 года назад была введена так называемая адвокатскую монополию и Конституционный суд приветствовал это изменение . А теперь КСУ так же приветствует отмену этой поправки. Этот политический и юридический парадокс, который делает права человека заложником определенной конъюнктуры", - подчеркнул он.

Гвоздий добавляет, что законопроект №1013 ставит под угрозу выполнение Украиной международных обязательств, ведь внесении изменений в Основной Закон в 2016 году относительно исключительного права адвокатов на представительство в судах было осуществлено в полном соответствии с заключениями Венецианской Комиссии.

Напомним, что дискуссии вокруг президентской инициативы об отмене так называемой адвокатской монополии не прекращаются. Недавно Конституционный суд наконец представил свое заключение касательно соответствия предложенной президентом правки нормам Конституции, однако к единому мнению судьи так и не пришли. Пять судей КС представили 5 отдельных мнений, а это значит, что инициатива достаточно спорная и судьи, рассматривавшие вопрос отмены адвокатской монополии, не смогли прийти к общему решению.

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