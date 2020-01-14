Потеря ВВП, сворачивание офисов ІТ-компаний и ужесточение условий для бизнеса, - Амелин о последствиях принятия законопроекта 1210

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего", директор программы "Экономика" Анатолий Амелин, передает Цензор.НЕТ.

"Знаете как угробить экономику Украины одним законопроектом? Все просто:

- Объединить все хотелки Минфина, налоговых консультантов (зарабатывающих на усложнениях для бизнеса) с огромным количеством технических правок в одни документ.

- Сделать документ на 580 страниц сравнительной таблицы, прочесть который обычному депутату (особенно понять его) не под силу

- Включить турборежим и спрятать голову в песок

Речь про Законопроект 1210.", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За четыре года работы ProZorro сэкономила украинским налогоплательщикам 100 млрд грн, - Милованов

"Тезисно краткий перечень последствий:

1. -1% потери ВВП (BEPS, КИК, рост ренты по газу и ренты по руде) - Оценка UIF, подробнее в годовом прогнозе.

- Как Правительство планирует выйти на 5%-7% в год даже не спрашивайте больше)

2. Сворачивание офисов айтишных компаний с украинскими резидентами

- включаются нормы двойного налогообложения.

- Если Ваша иностранная (например, Эстонская) компания получала прибыль и заплатила налоги в другой юрисдикции, то как ее украинский владелец обязан еще раз заплатите 18% с полученной прибыли (ст. 170.13)

- Как Вам перспективы цифровой экономики Украины?)

3. Ужесточение условий ведения бизнеса в сравнении с другими юрисдикциями.

- Неадекватное (в рамках мировой практики и взятых обязательств) усиление контроля размытия налоговой базы

- BEPS - это про протоводействие размытию налоговой базы. Всего 15 рекомендаций закрытия дырок в налоге на прибыль.

- Из 15 рекомендаций Украина взяла на себя обязательства имплементировать 4 позиции 5,6,13,14 (13-й пункт уже на 25 страниц в НК прописан и не дал НИАОГО эффекта)

- Но Данный законопроект имплементирует более 8 позиций (вопрос, какой эффект мы ожидаем и для кого?)

- Вот даже Ernst & Young подготовил отчет о том, что правила BEPS применятся всеми по разному и их правила нуждаются в пересмотре. Украина же как слепой слон продолжает бежать к обрыву

4. Вырастают риски неправомерной корректировки налоговиками Вашего финансивого результата (п 140.5.17).

Цитата: "финановый результат для налогообложения увеличивается на сумму расходов, понесенных налогоплательщиком в пользу нерезидентов, если такие операции не имеют деловой цели."

- Вы готовы к такому повороту и субъективной оценке украинских чиновников?

5. Появится дискриминация иностранных инвесторов, курсовые разницы которых станут базой налогообложения (ст. 140.5.15).

- Ну не дебилы?

6. Статья 21.4 исключается (!) , а именно она вводила персональную ответственность налоговика, который кошмарит украинский бизнес.

- Как тебе Турборежим Илон Маск?

7. Статья 44.9 дает право налоговикам трактовать по своему нормы закона БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ!

- Где можно записаться в налоговики?))

8. Статьей 198.8 Вводится налогообложение экспортных операций по ставке 20% НДС с суммы превышения себестоимости над ценой продажи, что является экономически неоправданным

9. Статья 252.20 повышает ставку ренты на Руду.

- Да, понимаю, что это привет Ахметову)

- Но не логичнее ли облагать налогом экспорт или готовую продукцию?

- И второй вопрос, падение мировых цен и сворачивание украинскими металлургами всех инвестпрограмм, сокращение персонала вместе с ростом ставок ренты как отразится на рынке труда и поступлениях в бюджет? - Кто-то в этой стране умеет оценивать последствия?

10. Такая же ситуации по ставкам стимулирующей ренты на добычу газа. Ст. 252.20, 252.22

- Это в стране импортирующей газ мы усиливаем фискальную нагрузку на свои же газодобывающие компании. Вопрос, стимулирует ли приход инвестора ужесточение фискального поля? Ответ Вы знаете", - детализировал Амелин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сотни тысяч людей останутся без денег перед Новым годом из-за невозврата НДС промпредприятиям, – Каленков

"На второе чтение редакции законопроекта еще нет. Данные комментарии к тексту проголосованной первой редакции. Возможно, что то изменится, но если будет такой же турборежим, как думаете, сколько бизнесменов помашут Украине и новой власти ручкой?" - резюмировал он.





