Нардеп Гончаренко направил запрос в ОП по поводу поездки Зеленского в Оман. ДОКУМЕНТ

Об этом он сообщил на странице в сети Facebok, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу узнать, кто именно организовывал визит Зеленского в Оман? По чьему приглашению он туда полетел? Действительно ли перелет Зеленского был чартерным рейсом? Кто оплатил перелет? Почему Президент Украины проживал в отеле The Ritz-Carlton? Кто оплачивал проживание? Ждем официальный ответ", - говорится в сообщении.

Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".

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