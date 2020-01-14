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14.01.20 10:37

Зеленский подписал закон о борьбе с рейдерством

Президент Украины подписал закон "О внесении изменений в Земельный кодекс и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству".

Зеленский подписал закон о борьбе с рейдерством

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

Согласно пояснительной записке, целью закона является обеспечение защиты имущественных прав собственников и пользователей земельных участков, предотвращение противоправному поглощению и захвату предприятий в аграрном секторе экономики.

Также предусматривается введение на законодательном уровне действенных предохранителей, которые бы сделали невозможным:
- неправомерное завладение землями, которые используются сельскохозяйственными предприятиями, в том числе путем двойной регистрации договоров аренды земельных участков, используемых ими.
- захват имущества сельскохозяйственных предприятий (зданий и сооружений, сельскохозяйственной техники, урожая, других материальных активов);
- поглощение сельскохозяйственных предприятий путем противоправного присвоения корпоративных прав (долей)
- противоправное прекращение деятельности сельскохозяйственных предприятий вследствие необоснованного наложения ареста на имущество и активы предприятий, силового противодействия их производственной деятельности.

Напомним, соотвтествующий закон Рада приняла 5 декабря 2019 года.

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