Зеленский подписал закон о борьбе с рейдерством

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

Согласно пояснительной записке, целью закона является обеспечение защиты имущественных прав собственников и пользователей земельных участков, предотвращение противоправному поглощению и захвату предприятий в аграрном секторе экономики.

Также предусматривается введение на законодательном уровне действенных предохранителей, которые бы сделали невозможным:

- неправомерное завладение землями, которые используются сельскохозяйственными предприятиями, в том числе путем двойной регистрации договоров аренды земельных участков, используемых ими.

- захват имущества сельскохозяйственных предприятий (зданий и сооружений, сельскохозяйственной техники, урожая, других материальных активов);

- поглощение сельскохозяйственных предприятий путем противоправного присвоения корпоративных прав (долей)

- противоправное прекращение деятельности сельскохозяйственных предприятий вследствие необоснованного наложения ареста на имущество и активы предприятий, силового противодействия их производственной деятельности.

Напомним, соотвтествующий закон Рада приняла 5 декабря 2019 года.

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