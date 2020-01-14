Нардепам повысят зарплату примерно на 3 тыс. грн, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом сегодня сообщил на открытии пленарного заседания спикер парламента Дмитрий Разумков.

Разумков рассказал, что в СМИ появились сообщения о значительном повышении депутатских зарплат - встречались, по его словам, цифры до 100 000 грн. Он обратился в аппарат Рады и уточнил реальные параметры повышения, которое связано с изменением прожиточного минимума.

Также Разумков упомянул о сообщениях в СМИ о премиях для руководителей отдельных госведомств и министерств, и призвал депутатов расспросить об основаниях и размерах этих премий представителей Кабмина на часе вопросов правительству.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.заявил, что зарплата депутатов Верховной Рады должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен, если общество имеет более высокие ожидания от нардепов, чем было раньше.

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