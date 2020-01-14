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14.01.20 10:57

"Требуем референдум", - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В правительственном квартале Киева проходят акции протеста против открытия рынка земли.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Митингующие с транспарантами перекрыли движение по ул. Институтской, Грушевского, Липской в центре Киева. Они беспрерывно ходят по пешеходных переходах, тем самым не давая проехать автотранспорту. Это привело к затруднению движения транспорта в центре столицы, а также приводит к конфликтам митингующих с водителями автомобилей.

Также ряд митингующих собрались под зданием Верховной Рады. 

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Протестующие требуют не принимать законопроект,который разрешает продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 01
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 02
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 03
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 04
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 05
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 06
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 07
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 08
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 09
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 10
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 11
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 12
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 13
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 14
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 15
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 16
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 17
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 18
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 19
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 20
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 21
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 22
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 23
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 24

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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