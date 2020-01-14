"Требуем референдум", - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Митингующие с транспарантами перекрыли движение по ул. Институтской, Грушевского, Липской в центре Киева. Они беспрерывно ходят по пешеходных переходах, тем самым не давая проехать автотранспорту. Это привело к затруднению движения транспорта в центре столицы, а также приводит к конфликтам митингующих с водителями автомобилей.
Также ряд митингующих собрались под зданием Верховной Рады.
Протестующие требуют не принимать законопроект,который разрешает продажу земель сельскохозяйственного назначения.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ