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14.01.20 11:01

Ликвидацию повреждений трубы возле ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве завершат к завтрашнему утру, - "Киевтеплоэнерго"

На оперативном утреннем пресс-брифинге Киевтеплоэнерго проинформировало СМИ о сроках устранения повреждения магистрального трубопровода на проезжей части по адресу ул.Антоновича, 176 вблизи ТРЦ "Ocean Plaza".

киевтеплоэнерго

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевтеплоэнерго".

"Ликвидацию повреждения возле ТРЦ "Ocean Plaza" завершат за сутки - утром 15 января", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером 13 января возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.

Спасатели вынесли из маршрутного такси, а также из рядом стоящего троллейбуса 7 человек. Также спасатели на руках вынесли из здания ТРЦ "Оушен Плаза" 6 человек.

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