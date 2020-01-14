Ликвидацию повреждений трубы возле ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве завершат к завтрашнему утру, - "Киевтеплоэнерго"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевтеплоэнерго".
"Ликвидацию повреждения возле ТРЦ "Ocean Plaza" завершат за сутки - утром 15 января", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в понедельник вечером 13 января возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.
Спасатели вынесли из маршрутного такси, а также из рядом стоящего троллейбуса 7 человек. Также спасатели на руках вынесли из здания ТРЦ "Оушен Плаза" 6 человек.