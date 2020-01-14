Прокуратура арестовала имущество судостроительного завода "Океан", которое было продано окружению Новинского

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укррудпром.

Арест на все имущество завода был наложен 13 января Печерским районным судом города Киева. Как отмечают в Офисе Генпрокурора, данная мера позволит предотвратить попытки незаконного отчуждения имущественного комплекса Николаевского судостроительного завода.

"Между тем прокуратурой принимаются меры, направленные на привлечение к уголовной ответственности всех лиц, участвовавших в противоправных действиях в отношении искусственного доведения до банкротства и незаконных сделок с имуществом предприятия", - добавили в пресс-службе.

С 2012 года предприятие, которое пытался взять под контроль Вадим Новинский, балансировало на грани банкротства. В итоге в 2018 году завод продали за чуть больше 122 млн грн. при стартовой цене в 1,8 млрд грн.

Покупателем стало ООО "Торговый дом "Аннона"". Формальным владельцем заводя является Игорь Волошин, племянник бывшего начальника Николаевского морского торгового порта Василия Капацыны.

Василий Капацына - единственный владелец ООО "Судостроительный завод "Океан", которое управляет ЦИК предприятия. Капацына - давний партнер Новинского по проекту порта "Очаков".

В ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом НСЗ Океан.

Николаевский судостроительный завод "Океан" специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн. Судозавод располагает, в частности, крупнейшим в Европе сухим доком, технологическими линиями по строительству крупнотоннажных судов, а также водной акваторией площадью 42 га.