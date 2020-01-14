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14.01.20 12:16

Иран отправит черные ящики со сбитого самолета МАУ во Францию, - представитель судебной власти Эсмаили

Иран решил отправить бортовые самописцы со сбитого под Тегераном на прошлой неделе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во Францию.

Иран отправит черные ящики со сбитого самолета МАУ во Францию, - представитель судебной власти Эсмаили

Об этом заявил представитель судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Европейскую правду".

"Черные ящики также будут отправлены во Францию ​​для выяснения всех аспектов катастрофы", - сказал он.

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Ранее французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации подтвердило участие в подготовке расшифровки бортовых самописцев. При этом отмечалось, что сама расшифровка будет вестись на территории Украины.

Сообщалось, что представитель следственной группы Ирана в деле катастрофы самолета МАУ в ближайшие дни прибудет в Украину, чтобы определить, подходит ли украинская лаборатория для расшифровки черных ящиков самолета.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

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