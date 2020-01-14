Законопроект о рынке земли может заблокировать работу Рады на несколько месяцев, - Арахамия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Учитывая то, что есть риски, что может быть заблокирована Верховная Рада на несколько месяцев, мы хотим проголосовать все важные законопроекты, которые с прошлого года еще остались во втором чтении и так далее, и затем выйти в землю. Потому что земля может просто заблокировать парламент", - отметил Арахамия.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10).

Право покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения будет предоставлено гражданам Украины, территориальным общинам, государству, юридическим лицам Украины.

16 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

28 декабря парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании рассмотрел все правки ко второму чтению № 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

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