Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
14.01.20 13:15

Рада предварительно одобрила законопроект об отмене адвокатской монополии

Верховная Рада предварительно одобрила законопроект №1013 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)".

Рада предварительно одобрила законопроект об отмене адвокатской монополии

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За проголосовали 295 народных депутатов.

Напомним, ранее депутаты 337 голосами направили соответствующий законопроект №1013 в Конституционный Суд для предоставления вывода.

Текстом законопроекта №1013 предлагается внести изменения в Конституцию Украины и изложить в новой редакции статью 131-2, а также исключить подпункт 11 пункта 16-1 раздела ХV "Переходные положения". Таким образом, действительная на сегодня норма относительно представительства интересов физических и юридических лиц в судах исключительно адвокатами во всех видах судопроизводства отменяется. Предлагается оставить только защиту адвокатами от уголовного обвинения. То есть, законопроектом №1013 предлагается предоставить возможность любому гражданину предоставлять право защиты другого лица, в частности, быть его представителем в суде.

Ранее,  Национальная ассоциация адвокатов Украины призывала Зеленского и Раду снять с рассмотрения законопроект об отмене адвокатской монополии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отмена адвокатской монополии лишит граждан права на профессиональную защиту, - замглавы Национальной ассоциации адвокатов Гвоздий

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100