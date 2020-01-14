Во время обыска у Пумы (Грищенко) я была понятой. Там меня "срисовали" как идеально подходящую для обвинения, - Дугарь

Об этом сама Дугарь рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Кусок разговора об этой сумке и телефонах, который был обнародован на брифинге - совершенно вырван из контекста. Тот разговор продолжался в течение 40 минут, а то и часа", - отмечает Дугарь.

По ее словам, обыск у нее на рабочем месте, который предшествовал данному разговору, состоялся после того, как она побывала понятой при обыске у волонтера Инны Грищенко (Пумы), проходящей по делу о покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области в 2018 году.

"Сначала был обыск в Пумы, где я была понятой. Затем, вероятно, меня там "срисовали": военная, идеально подходит. И тогда уже у меня был первый обыск - обыск по делу, по которому сейчас проходят Влад и Инна Грищенко. Обыск состоялся непосредственно на моем рабочем месте в воинской части. Подозрение мне не выдвигалось - формулировка была вроде "возможно, может быть причастна"... И как раз после этого обыска состоялся обнародованный разговор - о том, что если бы они пришли ко мне на квартиру, то в любом случае связали бы меня с тем неудачным покушением на бизнесмена из Ивано-Франковской области", - рассказала Дугарь.

Она также считает, что распечатка данного разговора должна быть полной.

Полный текст интервью с Яной Дугарь читайте здесь.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".