Закон о медиа урегулирует деятельность анонимных Telegram-каналов, - Евгения Кравчук

Об этом она заявила в интервью Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, кто стоит за политическими анонимными telegram-каналами, Кравчук заявила, что "фамилий у нас нет, мы также пытались понять".

"Найти, кто это, могут или спецслужбы или решить законодательно. Мы, кстати, это постараемся решить законодательно, насколько это в наших силах. Мы как раз подаем закон о медиа, и там указано, что не может быть анонимных медиа, то есть медиа с непрозрачной структурой собственности", - сообщила нардеп.

Кравчук также пояснила, как этот закон может урегулировать деятельность Telegram-каналов.

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"Я не могу сказать, что это точно так эффективно заработает, потому что это тоже зависит от администрации Telegram, представительства которого, как вы знаете, в Украине нет. Они очень сложно идут на контакт, в отличие от, например, Facebook, с представителями которого мы постоянно встречаемся, и Youtube. Как онлайн-платформы общего доступа они тоже будут прописаны в этом законе. То есть отдельные Телеграмм-каналы по определению украинского законодательства будут считаться медиа. Медиа не могут существовать без структуры собственности. То есть если это Телеграмм-канал "Вася Пупкин", то надо понимать, что по этому каналу его владелецем является, условно говоря, Василий Иваненко. По законодательству, органом, который может обращаться к медиа, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, но у него будут более расширенные полномочия. То есть Нацсовет может обратиться к администрации определенного Телеграмм-канала с запросом, мол, у вас есть определенный контент, похожий на дезинформацию. Так можно реагировать только на контент, а не потому, что нам название Телеграмм-канала не понравилась, ведь есть, например, каналы, которые делают курсы визажа. И если администрация не отвечает Нацсовету, пишет "идите подальше", то что он может сделать? Обратиться к администрации Телеграмма и сказать, что вы не раскрываете владельцев, и будете оштрафованы на столько-то. Понятно, что Телеграмм может и не ответить, но понятно, что это уже дополнительный вопрос и к министерствам, чтобы наладить сотрудничество", - отметила нардеп.

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"Закрыть Телеграмм-канал может только администрация Telegram, потому что они являются носителями. Так же закрыть Фейсбук-страницу или назвать, что это фейк, может только администрация Фейсбука. Тут еще вопрос, очевидно, к медиа. Меня очень удивляет, когда медиа цитируют информацию с анонимных Телеграмм-каналов. Это настолько не то, что неприятно, просто возникает вопрос: "Ну как?!" А Телеграмм-каналы в том числе и убивают доверие к медиа", - резюмировала Кравчук.