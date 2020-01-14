Рада предварительно одобрила изменения в Конституцию, предусматривающие право парламента создавать консультативные органы

За соответствующее решение проголосовали 249 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.

29 октября Конституционный суд постановил, что положения документа соответствуют Основному закону.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский направил в Раду новый законопроект об изменениях в Конституции по децентрализации, - Вениславский

Правки будут внесены в статью 85 Конституции о полномочиях Верховной Рады.

Инициатор законопроекта президент Украины Владимир Зеленский - предлагает расширить полномочия Верховной Рады и дать ей право создавать консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы "в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины". Эти органы создаются для осуществления Верховной Радой своих функций.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что внесение данного изменения в ст.85 Конституции Украины необходимо для реформирования системы органов, обеспечивающих функционирование парламента как единственного органа законодательной власти в Украине.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что консультативным и совещательным органом может стать комиссия при Верховной Раде по кодификации законодательства в определенной сфере или рабочая группа, в состав которой смогут войти не только парламентарии, но и профильные специалисты в области права.

Порядок внесения изменений в Конституцию предусматривает голосования на двух сессиях. В первом чтении законопроект должен быть одобрен простым большинством (226 народных депутатов) и на одной из следующих очередных сессий принят не менее чем 300 голосами.