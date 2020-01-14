"Хищение украинского леса уйдет в прошлое", - Гончарук поручил обеспечить работу централизованного учета древесины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер сообщил в Telegram.

"1 февраля 2020 в Украине полноценно должен заработать централизованный учет древесины. Происхождение каждого дерева будут фиксировать. Прозрачность станет залогом изменений в отрасли! Защита лесов и эффективное лесопользование - пока больная тема для нашей экологии и экономики", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что основная задача главы Лесгосагентства Андрея Заблоцкого - сделать лесную отрасль прозрачной и конкурентной.

"Отныне никаких "черных лесорубов" под прикрытием территориальных управлений Гослесагентства быть не должно", - подчеркнул Гончарук.

Также премьер сообщил, что призвал отстранить руководителя Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

"Из-за незаконной вырубки лесов государство уже понесло убытки более чемна 1 млрд грн только за последние несколько лет. Это недопустимая история. В Украине будет действовать закон. Все причастные к коррупции будут уволены, а по результатам расследования - привлечены к ответственности", - заявил Гончарук.

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