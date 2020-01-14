Прокуратура изменила квалификацию дела по прорыву трубы возле Ocean Plaza на статью о нарушениях правил безопасной эксплуатации зданий

Об этом сообщил отдел коммуникации столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в 20:37 в столичную полицию поступило сообщение о том, что в Голосеевском районе столицы по ул. Антоновича произошел прорыв трубы теплосети. В результате есть пострадавшие, частично затоплены этаж и подвальное помещение торгового центра, находящегося рядом. На вызов выехали спасатели, сотрудники профильных служб, экипажи "скорой", наряды патрульной полиции, полка полиции особого назначения № 2, следственно-оперативные группы и работники Голосеевского управления полиции", - говорится в сообщении полиции во вторник.

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По факту происшествия следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст.270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы. Сейчас в рамках досудебного расследования проводятся следственные действия по установлению обстоятельств происшествия.

На месте происшествия полицейские продолжают обеспечивать правопорядок. В результате происшествия пострадали 10 человек, из которых 7 госпитализированы в больницу.

Вместе с тем, прокуратура города Киева изменила квалификацию уголовного производства по факту аварии теплосети на ул.Антоновича возле ТРЦ Ocean Plaza на статью о нарушениях правил безопасной эксплуатации зданий, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева во вторник.

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"Сейчас сведения по данному факту прокуратура внесла в ЕРДР по предварительной квалификацией ч.1 ст.275 Уголовного кодекса Украины (нарушение при разработке, конструировании, изготовлении или хранения промышленной продукции правил, касающихся безопасного ее использования, а также нарушение при проектировании или строительстве правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений, лицом, обязанным соблюдать такие правила, если это создало угрозу гибели людей или наступления иных тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего)", - указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером 13 января возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.

Спасатели вынесли из маршрутного такси, а также из рядом стоящего троллейбуса 7 человек. Также спасатели на руках вынесли из здания ТРЦ "Оушен Плаза" 6 человек.