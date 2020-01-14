"Киевтеплоэнерго" назвало причину аварии возле Ocean Plaza: трубопровод отработал нормативный срок эксплуатации

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

"Произошло повреждение тепловой магистрали диаметром 1000 мм, этот трубопровод построен в 1987 году, он уже отработал нормативный срок эксплуатации, и поэтому произошло такое повреждение", - заявил он.

Пелипишин отметил, что к этой тепломагистрали подключены около 3 тысяч потребителей.

"В результате отключения этого участка для проведения ремонта, эти потребители остались без отопления, но в 7:00 утра мы переключили этих потребителей на другой теплоисточник", - отметил он и добавил, что у всех потребителей, подключенных к поврежденному участку теплосети, уже есть тепло и горячая вода.

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Ранее сообщалось, что в понедельник вечером 13 января возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.

Спасатели вынесли из маршрутного такси, а также из рядом стоящего троллейбуса 7 человек. Также спасатели на руках вынесли из здания ТРЦ "Оушен Плаза" 6 человек.