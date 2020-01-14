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14.01.20 14:40

Рада 24 января может собраться на внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта о децентрализации, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" анонсировал внеочередное заседание Рады для голосования законопроекта о децентрализации

арахамия

24 января планируется провести внеочередное заседание Верховной Рады по децентрализации. Об этом сегодня заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в кулуарах Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Отвечая на вопрос, состоится ли внеочередное заседание Рады 24 января, Арахамия сказал: "Да, будет. По теме децентрализации. Нам нужно будет дополнительное голосование до следующей сессии".

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По его словам, если Конституционный Суд не успеет к этому времени предоставить заключение по законопроекту №2598 о внесении изменений в Конституцию (относительно децентрализации власти. - Ред.), то необходимости во внеочередном заседании парламента не будет.

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