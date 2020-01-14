Украинцев, пересекавших границу с Россией, в 2019 стало на 800 тыс. меньше, чем в предыдущем году, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Все больше путешественников, как в Украине так и за пределами нашего государства, предпочитают воздушный транспорт. В частности в прошлом году самолетами украинскую границу пересекли более 20,6 млнчеловек, что на 23% превышает показатель предыдущего года (16,7 млн человек). Доля украинцев среди путешественников, которые выбрали воздушные путешествия, выросла еще больше - более чем на 30% (с 11,6 млн человек в 2018 году до 15,1 млн человек в 2019 году).

Морским транспортом украинскую границу в 2019 году пересекли почти 400 тыс. человек. Этот показатель в общем пассажиропотоке, хоть и незначительный, но по сравнению с 2018 годом он вырос на 11,5%.

Что касается пунктов пропуска на сухопутных участках госграницы Украины, то пассажиропоток с Евросоюзом в 2019 году оставался на уровне 2018. В прошлом году границу Украины со странами ЕС пересекли более 36,7 млн человек.

Почти на 10% уменьшился пассажиропоток на украинско-российской границе. Если в 2018 году на этом участке пограничники оформили более 11 млн человек, то в 2019 - менее 10 млн. При этом границу с Россией пересекло на 800 тыс. украинцев меньше (7 млн человек).

Также в 2019 году существенно уменьшилось количество граждан, которые пересекли границу с Беларусью (на 9%) и Молдовой (на 6,1%).

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