Первое в этом году заседание ТКГ по Донбассу состоится в Минске 16 января, - Олифер

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Киеве Леонид Кучма встретился со специальным представителем действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Хайди Грау. Обсудили повестку дня первого заседания ТКГ в 2020 году, которое должно состояться 16 января в Минске", - написала Олифер.

Она отметила, что в разговоре шла речь о ходе имплементации Минских соглашений и реализации договоренностей лидеров стран Нормандской четверки в Париже.

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По словам Олифер, во время общения Леонид Кучма сообщил Грау о несоблюдении режима тишины со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДЛО и о том, что в результате обстрелов есть погибшие и раненые украинские военные.

"Полное прекращение огня, вывод с территории Украины иностранных вооруженных формирований и техники, восстановление контроля над границей - только с этого может начаться возвращение мира", - подчеркнул Кучма.