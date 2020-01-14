Иран пока не просил Францию расшифровать черные ящики с самолета МАУ, - Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации

Об этом заявило Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Идет дискуссия между всеми заинтересованными сторонами расследования. На данный момент Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции не было предложено выполнить расшифровку данных с черных ящиков (самолета МАУ. - Ред.)", - говорится в сообщении.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.