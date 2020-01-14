На семи таможенных пунктах пропуска заработали сканеры, - советник премьера Голик

Об этом в Фейсбуке сообщает советник премьер-министра Юрий Голик.

"Сканера запущены. Да, сканера - это не самое важное, что нужно на таможне запустить. Но это показатель отношения к происходящему. Когда не все равно. Спасибо всем, благодаря кому. Рад быть частью группы людей, приводящих в порядок то, до чего давно никому не было никакого дела", - пишет Голик.

Благодаря новым сканерам грузовые транспортные средства смогут проходить контроль на пунктах пропуска всего за 10 минут вместо нескольких часов, как было ранее.

Процесс проверки сокращается за счет полного исключения человеческого фактора. Присутствия сотрудников таможенных пунктов пропуска при сканировании не требуется. Данные о грузе автоматически передаются в центральный аппарат Государственной Таможенной Службы.

Такое сокращение времени на проверку приведет к существенному увеличению доходов бюджета, так как грузопоток через пункты пропуска увеличится существенно, - уверен премьер-министр.

Очередной сканер заработал 13 января в пункте пропуска Порубное. Всего же на данный момент уже запущены в работу сканеры на семи пунктах пропуска.

Напомним, именно в Порубном в прошлом году был поднят вопрос о необходимости запуска сканеров. Инспекционная правительственная проверка пункта пропуска Порубное тогда показала, что сотрудники таможни зачастую саботировали запуск новой техники, о чем писал Юрий Голик.