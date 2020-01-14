Трудовую книжку никто не отменяет, она остается по желанию работника, - Милованов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Трудовая книжка, которая есть, остается как механизм, по желанию работника. Если у работника есть трудовая книжка, он может продолжать требовать, чтобы ее вели, чтобы туда ставили записи и она является документом, который подтверждает стаж и все, что произошло в трудовой истории человека. То есть они не отменяются, только добавляется реестр, по желанию тех, кто не хочет иметь бумажную трудовую книжку", - сказал Милованов.

По его словам, "государство обязуется вести реестр, который на сегодняшний день существует уже 20 лет".

"Государство говорит, что гарантирует, что данные из этого реестра будет использовать для того, чтобы гарантировать стаж на пенсии, гарантировать защиту прав и т.п. ... Не хотите иметь трудовую книжку, не хотите забирать ее из сейфа директора, потому что он от вас что-то хочет - не забирайте, у вас есть справка из реестра", - отметил министр.

Напомним, 27 ноября 2019 года Кабинет Министров утвердил законопроект о переводе бумажных трудовых книжек в электронный формат.

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