58 нелегальных пунктов обмена валют обнаружили в 2019, - НБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Проверки осуществлялись во всех областях Украины и в г. Киев.
Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие:
- проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
- значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
- не предоставление при проверке документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка.
При проведении проверок легальных пунктов обмена валют в 2019 году было выявлено 58, которые работали нелегально в г. Киев, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской областях.
Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы.