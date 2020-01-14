58 нелегальных пунктов обмена валют обнаружили в 2019, - НБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Проверки осуществлялись во всех областях Украины и в г. Киев.

Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие:

- проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;

- значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;

- не предоставление при проверке документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка.

При проведении проверок легальных пунктов обмена валют в 2019 году было выявлено 58, которые работали нелегально в г. Киев, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской областях.

Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы.

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