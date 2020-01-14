Думаю, что у "Слуги народа" недостаточно голосов для рассмотрения рынка земли, - нардеп от "Голоса" Клименко

Об этом она рассказала в комментарии парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ.

"Я думаю, во-первых, потому, что ни одна фракция, кроме "Слуги народа" на самом деле поддерживать этот законопроект не будет. И я думаю, что достаточно голосов у "Слуги народа" тоже нет", - сказала она.

На вопрос о том, почему "Голос" не поддержит законопроект, она ответила: "Мы не хотим, потому что мы подавали правки и ни одна из них не была учтена. Мы не понимаем, почему никто не принял хотя бы во внимание конкретные правки. Поэтому по какой-то причине поддерживать законопроект, в котором нет наших поправок, но сплагиачены наши идеи, мы не хотим".

Напомним, ранее первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Рада не будет рассматривать законопроект о рынке земли на этой пленарной неделе.

А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что законопроект о рынке земли может заблокировать работу Рады на несколько месяцев.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10).

Право покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения будет предоставлено гражданам Украины, территориальным общинам, государству, юридическим лицам Украины.

16 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

28 декабря парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании рассмотрел все правки ко второму чтению № 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

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