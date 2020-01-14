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14.01.20 16:17

Думаю, что у "Слуги народа" недостаточно голосов для рассмотрения рынка земли, - нардеп от "Голоса" Клименко

Нардеп от "Голоса" Юлия Клименко, которая во время предвыборной кампании возглавляла партию, считает, что вопрос рынка земли не выносят на повестку дня Верховной Рады, потому что нет достаточного количества голосов для принятия законопроекта.

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Об этом она рассказала в комментарии парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ.

"Я думаю, во-первых, потому, что ни одна фракция, кроме "Слуги народа" на самом деле поддерживать этот законопроект не будет. И я думаю, что достаточно голосов у "Слуги народа" тоже нет", - сказала она.

На вопрос о том, почему "Голос" не поддержит законопроект, она ответила: "Мы не хотим, потому что мы подавали правки и ни одна из них не была учтена. Мы не понимаем, почему никто не принял хотя бы во внимание конкретные правки. Поэтому по какой-то причине поддерживать законопроект, в котором нет наших поправок, но сплагиачены наши идеи, мы не хотим".

Напомним, ранее первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Рада не будет рассматривать законопроект о рынке земли на этой пленарной неделе.

А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что законопроект о рынке земли может заблокировать работу Рады на несколько месяцев.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10).

Право покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения будет предоставлено гражданам Украины, территориальным общинам, государству, юридическим лицам Украины.

16 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

28 декабря парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании рассмотрел все правки ко второму чтению № 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

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