Заседание по делу экс-беркутовцев и расстрелов на Майдане назначено на март 2020 г., чтобы новая группа прокуроров смогла подготовиться

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Святошинский суд, после того, как принял решение об отводе новой группы прокуроров по делу экс-беркутовцев, рассмотрел объявление определенных заявлений и обсуждение вопроса возможности дальнейшего судебного разбирательства.

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В частности, суд отметил, что не может решить вопрос об отводе прокурора Сергея Куцого, поскольку его не было на заседании, и объявил, что соответствующий орган должен определить новую группу прокуроров, которая дальше будет участвовать в рассмотрении этого дела. Судебное разбирательство перенесено на 11:30 17 марта. Суд добавил, что за это время другая группа прокуроров, которая будет назначена, должна ознакомиться с материалами дела.

Также судья отметил, что следующее судебное заседание по делу состоится уже в другом помещении суда по адресу: Якуба Коласа, 27а.

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Как сообщалось, по делу о расстрелах на Институтской, которое рассматривает Святошинский райсуд, обвиняемыми являются пятеро бывших сотрудников спецподразделения "Беркут": Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В конце декабря 2019 года по постановлению генпрокурора Руслана Рябошапки была изменена группа прокуроров по делу. Рябошапка объяснил, что это необходимо, "ввиду изменения структуры и штатного расписания Генеральной прокуратуры Украины, с целью быстрого, полного и беспристрастного судебного разбирательства уголовного производства, обеспечения надлежащего поддержания публичного государственного обвинения в суде".

В то же время 28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства пяти экс-беркутовцам по делу о расстрелах на Институтской.

На следующий день, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" Донецкой области состоялся обмен пленными, в ходе которого этих пятерых экс-бойцов спецподразделения "Беркут" передали на оккупированную Россией территорию Донбасса.