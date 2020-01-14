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14.01.20 16:25

Моя репутация мне важнее, - Филатов отстранил зама по гуманитарным вопросам Шикуленко до проверки сообщения СБУ о присвоении чиновниками мэрии 25 млн

Из-за ситуации, возникшей в гуманитарном департаменте мэрии Днепра, мэр Борис Филатов отстранил своего профильного заместителя Александра Шикуленко и предложил уволиться начальнице управления образования Оксане Салогуб.

Моя репутация мне важнее, - Филатов отстранил зама по гуманитарным вопросам Шикуленко до проверки сообщения СБУ о присвоении чиновниками мэрии 25 млн

В то же время Борис Филатов предлагает директорам школ самостоятельно выбрать ее преемницу.

"Уважаемые педагоги и родители, на следующей неделе приглашаю вас на две встречи со мной: отдельно Правый берег и отдельно Левый берег. Нам есть о чем поговорить: о коммуникации с мэрией, о деньгах школам, о планах на ремонты, о поборах с родителей, о возвращении сокращенных вакансий. Поверьте, я много знаю и многим недоволен. Поэтому и принял сегодня такое решение", - написал глава Днепра на своей странице в соцсети, сообщает VGORODE.UA

Борис Филатов также добавил, что отстранение господина Шикуленко продлится до завершения рассмотрения дела по гуманитарному департаменту.

Моя репутация мне важнее, - Филатов отстранил зама по гуманитарным вопросам Шикуленко до проверки сообщения СБУ о присвоении чиновниками мэрии 25 млн 01
Моя репутация мне важнее, - Филатов отстранил зама по гуманитарным вопросам Шикуленко до проверки сообщения СБУ о присвоении чиновниками мэрии 25 млн 02

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