Рада приняла постановление об авиакатастрофе рейса МАУ в Иране

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За постановление №2726 проголосовали 368 народных депутатов.

В частности, постановление одобряет заявление Верховной Рады относительно авиакатастрофы в Иране. В заявлении говорится, что парламент ожидает официальные извинения Ирана за сбивание украинского самолета и гибель его экипажа и пассажиров, а также призывает Исламскую Республику Иран признать свою полную ответственность.

Кроме того, Верховная Рада "настаивает на необходимости проведения прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств этой трагедии и призывает руководство Исламской Республики Иран к открытому сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями, а также предоставления всякого возможного содействия их работе".

Парламент также "призывает мировое сообщество и международные организации поддержать Украину в ее стремлении настоять на проведении расследования, установлении всех виновных, их надлежащем наказании, возвращении тел погибших и осуществлении иранской стороной всех компенсационных выплат".

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.