Заместители министров увольняются из-за низких зарплат, - Милованов

Об этом во время обсуждения законопроекта "О труде" заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Определенные заместители министров, хорошие, которых я знаю, которых взяли с рынков, не в моем министерстве, а в других министерствах, уже уходят в отставку. Именно потому, что у них оклад 18 тысяч гривень, а водитель Uber может заработать больше. Если мы хотим, чтобы у нас квалификация была соответствующая, нам нужно платить соответствующие зарплаты", - сказал он.

При этом министр не уточнил, о каких чиновниках идет речь.

Читайте также: Половина украинцев трудоспособного возраста работают нелегально или на заработках, - Милованов