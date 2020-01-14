Суд отправил подозреваемого в организации убийства Окуевой под арест

Как передает Цензор.НЕТ, трансляцию судебного заседания вело "Радіо Свобода".



Судья Ярослава Марко отправила подозреваемого под арест на 60 суток, до 11 марта.



Адвокат заявил, что будет обжаловать решение.



Прокуратура просила арестовать Редькина на 60 суток, предполагая, что тот будет влиять на расследование.



Защита опровергала такое предположение, акцентируя внимание на состоянии здоровья подозреваемого.



Обвинения в свой адрес Редькин отвергает. Он заявил, что об убийстве Окуевой узнал после задержания.

Читайте также: Задержан организатор убийства Окуевой, - глава Нацполиции Клименко. ФОТОрепортаж

Напомним, 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.