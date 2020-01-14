Рада в первом чтении проголосовала за изменения в закон о социальной и правовой защите военнослужащих

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"За" проголосовали 340 народных депутатов.
Законопроект предлагает урегулировать такие вопросы:
- упорядочение вопросов, связанных с предоставлением отпусков военнослужащим;
- уточнения отдельных вопросов реализации права военнослужащих на обеспечение жильем;
- приведение терминологии Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" в соответствие с Законами Украины "Об образовании", "О высшем образовании" и других законов Украины;
- уточнение источников финансового обеспечения мероприятий, связанных с реализацией прав и социальных гарантий военнослужащих, предусмотренных Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".