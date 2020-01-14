Рада в первом чтении проголосовала за изменения в закон о социальной и правовой защите военнослужащих

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 340 народных депутатов.

Законопроект предлагает урегулировать такие вопросы:

- упорядочение вопросов, связанных с предоставлением отпусков военнослужащим;

- уточнения отдельных вопросов реализации права военнослужащих на обеспечение жильем;

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- приведение терминологии Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" в соответствие с Законами Украины "Об образовании", "О высшем образовании" и других законов Украины;

- уточнение источников финансового обеспечения мероприятий, связанных с реализацией прав и социальных гарантий военнослужащих, предусмотренных Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

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