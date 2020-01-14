Украина должна поддержать защиту прав человека, - конгрессмен США Хастингс призвал предоставить убежище оппозиционерке из Казахстана Ахметовой

Хастингс отметил, что предоставление убежища Ахметовой свидетельствовало бы о поддержке Украиной основных свобод и прав человека, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Предоставив убежище Жанаре Ахметовой, правительство Украины может продемонстрировать преданность защиты основных свобод тех, кто мирно выражает политическое недовольство.

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Ее прошение об убежище очевидно мотивировано настоящим и опасным политическим преследованием в ее собственной стране. Украина должна четко поддержать защиту прав человека и позволить госпоже Ахметовой находиться в безопасности в своей стране", - заявил Хастингс.

Апелляционный суд должен рассмотреть дело Ахметовой 14 января, но перенес рассмотрение на 28 января, несмотря на то, что Государственная миграционная служба предоставила новые документы по делу, сообщают украинские СМИ со ссылкой на информацию суда.

Миграционные службы Украины уже дважды отказывали Ахметовой в просьбе о предоставлении убежища, но Верховный суд отправил дело на пересмотр, отметив политическое преследование Ахметовой в Казахстане. В Казахстане ей выдвинуто необоснованное обвинение в мошенничестве, написала Ахметова в Facebook.

Ахметова прибыла в Украину в 2017 году, после того, как подверглась преследованиям от власти Казахстана за то, что она мирным образом выражала свои позиции в рамках движения Демократический выбор Казахстана, говорится в заявлении Хельсинкской комиссии.

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В 2019 году Украина задержала Ахметову по запросу, который Казахстан разместил в базе Интерпола. В сообщении Хельсинкской комиссии также указывается, что Казахстан ранее злоупотреблял механизмами Интерпола с целью преследования оппозиционеров.

Напомним, акция с призывом к Украине не выдавать Жанару Ахметову прошла в Алматы 8 января.