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14.01.20 19:21

От неосторожного обращения с оружием в зоне ООС погиб воин 56-й ОМП Виталий Караван

Ночью 13 января 2020 г., в результате неосторожного обращения с боеприпасами, в 56-й бригаде погиб солдат Караван Виталий Андреевич.

От неосторожного обращения с оружием в зоне ООС погиб воин 56-й ОМП Виталий Караван

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

В сообщении отмечается: "По данному факту проводится служебное расследование.

Командование и военнослужащие бригады искренне сочувствуют невосполнимой потере родным и близким погибшего. Вечная память"

Известно, что Виталий Караван 1993 рождения, из села Корчик Шепетовского района Хмельницкой области. До службы в ВСУ работал младшим инспектором отдела надзора и безопасности Шепетовской исправительной колонии № 98.

От неосторожного обращения с оружием в зоне ООС погиб воин 56-й ОМП Виталий Караван 01

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