Или воздушное пространство было ограничено только для Зеленского, или помощник президента говорит неправду, - Ткач обнародовал данные радаров. СКРИНШОТЫ

Об этом написал в Facebook журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

Он процитировал слова Ермака из интервью Украинской правде: "Президент вернулся настолько быстро, насколько это возможно было в сложившейся в регионе ситуации. Как только был открыт воздушный коридор, который был ограничен в связи с трагедией, президент вылетел". Журналист отметил, что что-то не сходится.

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"Вот самолет, которым пользуется Виктор Медведчук, T7-GEM почему-то смог вылететь в тот же день в 11:53 утра по местному времени с того самого аэропорта Маскат (Оман), уже через несколько часов после трагедии. Вот мой скриншот где видно что в 12:02 по киевскому времени самолет уже перелетел Иран.





А вот самолет, которым возвращался президент Зеленский, смог вылететь вечером. Добавляю скриншот с другого радара, где видно что в 21 по нашему времени борт летит над Саудовской Аравией.





Поэтому или воздушное пространство было ограничено только для президента Зеленского и не было ограничено для самолета, которым воспользовался президент Зеленский, или помощник президента Зеленского говорит неправду, чтобы оправдать тот факт, что президент Украины вернулся в Украину почти через сутки после того, как был сбит самолет украинской авиакомпании", - отмечает Ткач.

"Для максимальной объективности" он рассмотрел версию, "что президент Зеленский был вынужден ждать пока за ним экстренно прилетит чартер", но чартерный самолет прилетел в аэропорт Маскат (Оман) 7 января.

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"Например, президент Порошенко для того чтобы иметь возможность в любое время вылететь с Мальдив был вынужден оплатить чартер, который постоянно ждал в аэропорту столицы Мале. Но это был не первый отпуск президента и он, возможно, сделал так, опираясь на опыт.

Напомню, пресс-секретарь президента сообщила, что президент возвращается в 8:30 утра. Самолет совершил посадку в 2:40 ночи следующего дня", - подытожил журналист.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.