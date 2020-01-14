Тёплая зима - это результат применения США климатического оружия, - депутат Госдумы РФ Журавлев

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
По словам члена комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Журавлева, США используют самые передовые технологии во всех сферах, и оборона может не быть исключением.
"Но нельзя климатическое оружие применить против, например, России, можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всего", — добавил парламентарий.
Журавлев также заявил, что Пентагон использовал климатическое оружие еще во время войны во Вьетнаме. Российский парламентарий считает, что из-за такого поведения властей США могут начать таять ледники на полюсах.
"Я уверен, что это неслучайные климатические изменения. Причем они это делают "типа мы исследования проводим", то есть не как оружие, а как исследование. Исследования — можно, а оружие – нельзя", — заключил депутат.
Напомним, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев 1-2 ноября 2019 г. посетил бывшие позиции террористов "ЛНР" в районе Золотого Луганской области, где "проинспектировал" ход разведения сил.
Позже Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с незаконным визитом депутата Журавлева в Золотое-5 на оккупированную часть Луганской области.