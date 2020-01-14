Представителей Boeing включат в состав комиссии по расследованию крушения самолета МАУ в Иране, - Ельченко

Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Поскольку на сегодня есть информация о том, что Украина получит определенный доступ к этим "black boxes", наверное, мы будем в дальнейшем делать все совместно со специалистами Boeing. Обязательно они войдут в состав той будущей комиссии совместной, которая в эти дни создается, которая будет состоять из тех стран, во-первых, граждане которых погибли в этой катастрофе, и, конечно, Франция и США как производитель двигателей и производитель самолета Boeing", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

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Дипломат подчеркнул, что прежде всего, должно быть полностью завершены расследование украинскими специалистами на земле в Иране и репатриация тел погибших, а второй этап - это создание экспертной международной комиссии, которая должна начать свою работу немедленно.

Кроме того, Ельченко отметил, что поскольку Иран полностью признал свое участие и свою вину в сбивании самолета, то он надеется, что государство выплатит все положенные компенсации и семьям погибших, и авиакомпании.

"То есть я надеюсь, что нам не придется обращаться в международные судебные инстанции, и этот вопрос будет закрыт и улажен двусторонне между Украиной и Ираном. Иран повел себя, по моему мнению, цивилизованно - он признал вину. Это было трудно, понятно, но они честно это сказали. Я думаю, они должны честно пройти это до конца", - добавил он.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.