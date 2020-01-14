Беглый Курченко оспаривает в Верховном Суде введение персональных санкций против себя

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.

На судебном заседании в понедельник, 13 января, при рассмотрении дела по иску Курченко к пятому президенту Украины Петру Порошенко о признании противоправным и отмене части указа президента от 14 мая 2018 года о введении Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) персональных санкций, принято решение о привлечении к участию СБУ. Приложением 1 к решению СНБО Курченко был включен в список физических лиц, к которым применяются санкции.

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"Этим решением Верховный Суд удовлетворил ходатайство представителя ответчика, который просил привлечь Службу безопасности Украины в качестве третьего лица, поскольку Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций именно по предложению СБУ", - говорится в сообщении.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 10 февраля 2020 года.

Напомним, украинский бизнесмен Сергей Курченко подозревается в завладении путем злоупотребления служебными лицами своими полномочиями и служебной подделки документов чужим имуществом – сжиженным газом, принадлежащим ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргаздобыча", в соучастии с должностными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Министерства экономики Украины, Аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, ДК "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины", чиновниками облгосадминистраций и другими лицами, чем нанесен ущерб на общую сумму 2 млрд 196 млн грн с последующим отмыванием преступных доходов и уклонением от уплаты налогов.

Он также подозревается в двух эпизодах завладения денежными средствами НАК "Нафтогаз Украины" в сумме 449,9 млн грн и 5,1 млрд грн.

Кроме того, бизнесмен времен президентства В.Януковича подозревается в завладении денежными средствами НБУ на общую сумму 787 млн 396 тыс. грн, которые были предоставлены в виде стабилизационного кредита ПАО "Реал Банк", а также в завладении средствами этого же банка на общую сумму 4 млрд 707,2 млн грн при выдаче кредитов подконтрольным С.Курченко. предприятиям с признаками фиктивности, с последующей легализацией (отмыванием) доходов.

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Генпрокуратура также подозревает С.Курченко в двух эпизодах завладения средствами ПАО "Брокбизнесбанк": на сумму 865 млн 879 тыс. грн путем противоправного предоставления банком межбанковских кредитов в пользу Реал Банка и незаконном размещении Брокбизнесбанком средств на коррсчете в Реал Банке и на сумму 1 млрд 436,7 грн путем выдачи кредитов предприятиям с признаками фиктивности в нарушение требований действующего законодательства Украины.

Кроме того, по информации Ю.Луценко, бизнесмен обвиняется в завладении средствами ПАО "Аграрный фонд" на общую сумму 2 млрд 069 млн грн путем заключения ПАО "Брокбизнесбанк" фиктивных договоров купли-продажи ОВГЗ с "Аграрным фондом" и договоров прямого РЕПО с Нацбанком Украины.

С.Курченко также обвиняют в завладении средствами ПАО АБ "Укргазбанк" на общую сумму 502 млн 311 тыс. грн путем заключения фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг - облигаций ГИУ.

Кроме того, бизнесмена обвиняют в фиктивном предпринимательстве, то есть в создании и приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб.

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