Появилось еще одно видео якобы падения самолета МАУ в Иране - в него могли попасть две ракеты. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ.

На видео видно, что это запись камеры наблюдения.

В сообщении отмечается, что в самолет запустили 6 ракет, однако подтверждения этой информации, как и подлинности самого видео, пока нет.

В то же время издание The New York Times на основе обнародованного видео утверждает, что в украинском самолет попало две ракеты с интервалом в 30 секунд.

Іранськомовний телеканал Manoto оприлюднив ще одне відео, на якому зафіксоване імовірне потрапляння ракети в український літак над Тегераном pic.twitter.com/FO6S2MaTHu — hromadske (@HromadskeUA) January 14, 2020

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.