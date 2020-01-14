Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти, - Гончарук

Соответствующая публикация появилась на facebook-странице главы Кабмина, передает Цензор.НЕТ.

"Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти. Министры - государственные топ-менеджеры, их работа должна соответственно вознаграждаться и, безусловно, на них возложена большая ответственность за результаты их работы", - отметил он.

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В связи с этим Гончарук анонсировал внедрение ключевых показателей эффективности, по которым будут оцениваться результаты работы топ-чиновников.

"Госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением", - подчеркнул глава правительства.

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