Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти, - Гончарук

Соответствующая публикация появилась на facebook-странице главы Кабмина, передает Цензор.НЕТ.
"Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти. Министры - государственные топ-менеджеры, их работа должна соответственно вознаграждаться и, безусловно, на них возложена большая ответственность за результаты их работы", - отметил он.
В связи с этим Гончарук анонсировал внедрение ключевых показателей эффективности, по которым будут оцениваться результаты работы топ-чиновников.
"Госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением", - подчеркнул глава правительства.