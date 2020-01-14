В 2019 году при пересечении КПВВ на Донбассе умерли 27 человек, - представитель омбудсмена Лисянский

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным, которые собраны сотрудниками представительства Офис Омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях, в 2019 году при пересечении КПВВ в Луганской и Донецкой областях умерло 27 человек, в основном это люди пожилого возраста. Также за 2019 год, бригады экстренной медицинской помощи осуществившего 290 выездов (т.е. раз в два дня) и оказали медицинскую помощь 301 человеку", - написал Лисянский.

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Представитель Уполномоченного по правам человека обратился к главам Донецкой и Луганской ОВГА с просьбой рассмотреть возможность обеспечения постоянного присутствия бригад экстренной медицинской помощи на КПВВ, что позволит более оперативно оказывать медпомощь людям.