С 2015 года по меньшей мере 63 крымских татарина осуждены Россией по сфабрикованным обвинениям, - Human Rights Watch

Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Только в марте (2019 года. - Ред.) российские власти арестовали 24 человека, большинство из которых были членами "Крымской солидарности" - группы правовой и социальной поддержки семей арестованных по политическим мотивам. Все были обвинены в связи с "Хизб ут-Тахрир", панисламистским движением, запрещенным в России, но законным в Украине", - отметили правозащитники.

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Отмечается, что при этом никто из задержанным не был обвинен в связи с каким-либо актом насилия.

"Российские силовики пытали или жестоко обращались как минимум с четырьмя людьми. В июне власти арестовали восемь человек в Крыму по аналогичным обвинениям", - говорится в сообщении.

Напомним, в списке Крымскотатарского ресурсного центра значатся 86 крымских политузников. Такие же цифры - у Крымской правозащитной группы.

Они фигурируют в ряде уголовных дел, в том числе в "делах Хизб ут-Тахрир", "Таблиги Джемаат" (организации, запрещенные в России, но разрешены в Украине). Правозащитники и адвокаты называют эти уголовные дела преследованием по религиозному признаку. Фигуранты этих уголовных дел - верующие мусульмане.

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