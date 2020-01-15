В Вашингтоне одобряют позицию Киева не вмешиваться в дело об импичменте, - Ельченко

Об этом сказал во вторник, 14 января, в Вашингтоне посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время моих первых встреч (в Вашингтоне. - Ред.) эта тема не скрывалась - не я, конечно, ее поднимал, но мои собеседники говорили откровенно, что да, эта тема существует, что это действительно проблема. Но они (с американской стороны. - Ред.) считают, что мы взяли абсолютно правильную линию, когда не вмешиваемся в эти дискуссии", - сообщил посол.

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Он подчеркнул, что рассмотрение дела об импичменте является внутренним делом США.

"Думаю, что такого уровня демократии страна разберется в этом сама, без нашей или любой другой помощи", - подчеркнул украинский дипломат.

Напомним, 19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампу на основе обвинений в давлении на Украину.