Задержан человек, опубликовавший видео попадания ракеты в самолет МАУ в Иране, - Fars

Как сообщает иранское полуофициальное агентство Fars, свидетеля задержали представители Корпуса стражей Исламской революции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Агентство не раскрыло подробностей, однако уточнило, что результаты расследования будут представлены общественности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Появилось еще одно видео якобы падения самолета МАУ в Иране - в него могли попасть две ракеты. ВИДЕО

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.