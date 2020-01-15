Россия могла нарушить санкции, продав Ирану ракетную систему, из которой был сбит самолет МАУ, - Ельченко

Об этом во время общения с журналистами в Вашингтоне заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Это, возможно, вопрос более далекой перспективы. Но мы должны говорить об определенной международной ответственности тех людей и тех компаний, которые занимаются такими продажами", - сказал посол журналистам.

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Но сейчас более важным вопросом, сказал Ельченко, являются вопросы ответственности Ирана, как на индивидуальном уровне - тех людей, которые отдавали и выполняли приказ, в результате которого был сбит самолет, - так и государства на международно-правовом уровне.

"Поскольку Иран полностью признал свое участие и свою вину в этой трагедии, я надеюсь, что этот путь будет пройден иранской стороной до конца и она выплатит все причитающиеся компенсации, и семьям погибших, и авиакомпании, и все остальное, что нужно делать в этих случаях", - сказал посол Украины.

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Ельченко рассказал, что Украина получила всю соответствующую разведывательную информацию, хотя и не немедленно, от США.

По его словам, задержка с публичными заявлениями украинского руководства о причине падения самолета была, в первую очередь, вызвана тем, что именно украинские специалисты вылетали в Иран, чтобы осуществлять расследование на месте катастрофы, и существовали опасения, что Иран мог не дать им на это разрешение.

Также компания-производитель самолета Boeing, сказал посол, предложила свои услуги и полную поддержку в расследовании.

"Украина получает определенный доступ к тем черным ящикам и, наверное, будем в дальнейшем делать все совместно со специалистами Boeing. Они обязательно войдут в состав той группы, что образуется из тех стран, граждане которых погибли в той автокатастрофе, и, конечно, США как производителя двигателей и самолета Boeing", - сказал посол.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.