Не было никогда зарплаты в 300 тыс., только единоразовые выплаты за "волонтерский" период работы в "Укроборонпроме", - Найем

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал на странице в сети Facebook.

"Потому что не было никогда "зарплаты в 300 тысяч". Была единоразовая выплата нескольких премий и надбавок за предыдущий "волонтерский" период работы в концерне", - говорится в сообщении.

Найем отметил, что его настоящая зарплата может быть пересмотрена в обе стороны в зависимости от результатов его работы и успехов всей компании.

"И да, у бывшего руководства Концерна официальные выплаты были почти в два раза меньше. "Результаты" нам и стране еще долго разгребать. А об их неофициальных доходах мы узнавали от Бигуса и НАБУ. Теперь все открыто и можно выбирать, что результативнее и ближе: опытные воры с маленькими зарплатами и большими откатами у руля государственных стратегических предприятий или команда менеджеров с огромными амбициями и одной, белой и открыто задекларированной зарплатой", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель Генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем за месяц получил больше 300 000 гривен зарплаты.

Позже Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс урезал зарплаты некоторым руководящим сотрудникам "Укробронпрома". Снижение произошло в среднем на 40%.

В частности, доход Мустафы Найема снизился почти в два раза - с 310 тысяч до 170. Такое же снижение произошло у зама Айвараса по маркетингу Михаила Морозова. Его доход в декабре прошлого года составил 262 тыс, а в ноябре - 465.

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