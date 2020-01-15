Украина закупила лекарства для лечения рассеянного склероза, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Препарат "Финголимод" в прошлом году был закуплен впервые. Стоимость годового курса лечения будет оставлять около 32 тыс. грн, но еще год назад его стоимость была около 400 тыс. грн в аптечной сети. Такого снижения цены удалось достичь за счет повышения конкуренции благодаря тому, что оригинальный препарат потерял патентную защиту, и другие производители получили возможность производить генерические препараты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Украине насчитывается около 20 тысяч больных рассеянным склерозом, одновременно при формировании потребности на 2019 год регионами была заявлена ​​потребность только для 3,5 тысячи пациентов.

В Минздраве ожидают, что в течение следующих лет удастся еще больше снизить стоимость лекарственных средств за счет увеличения конкуренции между производителями лекарств как оригинальных, так и генерических форм. Это позволит значительно увеличить охват лечением пациентов с рассеянным склерозом. Важно, чтобы при формировании потребности на 2020 год регионами была заявлена ​​потребность для всех пациентов, которым необходимо лечение.

Кроме того, распределены по регионам лекарства от болезни Гоше, онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, лекарства для детей с расстройствами психики и поведения из спектра аутизма, больных шизофренией, с аффективными расстройствами, СДВГ, медицинские изделия для оперативного лечения сосудисто-мозговых заболеваний, медицинские изделия для обеспечения донорства крови и ее компонентов, мукополисахаридоза, для онкогематологических больных, противотуберкулезные препараты, от рака молочной железы, легочной артериальной гипертензии, препараты для лечения бесплодия у женщин методами вспомогательных репродуктивных технологий.

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