Кабмин сегодня примет решение о выделении госпомощи родственникам погибших при крушении самолета МАУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня на Правительственном портале.

По вопросу выделения средств для предоставления одноразовой денежной помощи семьям лиц, погибших в результате авиационной катастрофы, произошедшей 8 января 2020 на территории Исламской Республики Иран, будет докладывать министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Также Кабмин рассмотрит проекты распоряжений: об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году и объемов бюджетных средств для их финансирования; по согласованию отчуждение основных фондов дочерней компании "Газ Украиниˮ Национальной акционерной компании" Нафтогаз Украиниˮ и проект протокольного решения.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе лайнера в Иране по 200 тысяч гривен помощи и проконтролирует надлежащее исполнение страховых выплат.

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