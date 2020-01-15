Это не мы отказались покупать газ из РФ, а "Газпром" перекрыл поставки газа в Украину в 2014 году, - Витренко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Гордон" рассказал исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

По его словам, многие политики рассказывают всем, что это они в 2014 году приняли решение отказаться от российского газа.

"На самом деле это не Украина отказалась от российского газа, а Россия в 2014-м перекрыла нам газ. Это не мы отказались покупать газ из РФ, а "Газпром" перекрыл поставки газа в Украину. И вариантов у нас было немного: либо идти на политические уступки Кремлю, а это означало бы признать аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. Либо оставить почти 90% украинских семей без газа для обогрева своих жилищ. Мы понимали, что зиму - а она была очень холодной - мы не пройдем", - рассказал Витренко.

На вопрос журналистки, неужели за это время в компании не был разработан условный план Б на случай, если Россия перекрывает газовый вентиль, Витренко заявил, что "как раз и начал тогда работать над планом Б".

"Тогдашний премьер-министр Яценюк вообще послал Коболева в Москву договариваться по поводу газа. Это в марте - апреле 2014-го было. Коболев не смог договориться. Дальше начались трехсторонние переговоры: мы обратились к Европе не с просьбой "дайте нам газ", а с просьбой помочь обеспечить поставки газа из России. Все - подчеркиваю, все! - европейские политики говорили нам тогда: "Нет альтернативы российскому газу, надо как-то договориться с РФ, чтобы они возобновили вам поставки", - продолжил он.

Витренко заявил, что его "задачей было разработать и быстро внедрить план Б, несмотря на то, что в него никто не верил".

"Более того, не верил даже в то, что можно получить достаточное количество газа из Европы в Украину. Гюнтер Эттингер, тогдашний еврокомиссар по энергетике, мне лично говорил, что в Европе нет достаточного количество газа, им самим не хватает и они его докупают в России", - отметил он.

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