С начала 2020 года зарегистрировано 259 уголовных производств по фактам насилия над детьми, - Офис Генпрокурора

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"В Офисе Генерального прокурора начал свою работу отдел противодействия насилию в отношении детей управления защиты прав детей и противодействия насилию. Новое подразделение будет заниматься защитой прав несовершеннолетних, ставших жертвами насилия или свидетелями преступлений", - говорится в сообщении.

Уже с начала 2020 года по фактам насилия над детьми, повлекшего их смерть, открыто 259 уголовных производств по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), где процессуальное руководство осуществляется ювенальными прокурорами.

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